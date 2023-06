Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Gemischte Zwischenbilanz für die ersten beiden Tage der Mainzer Johannisnacht 2023

Mainz - Altstadt (ots)

Während der Freitag nahezu störungsfrei und friedlich verlief, gab es am Samstag viel zu tun für die Einsatzkräfte.

Dank des guten Wetters wurden an den ersten beiden Tagen der Mainzer Johannisnacht zahlreiche Besucher auf dem Veranstaltungsgelände gezählt. Die Stimmung war größtenteils familiär und ausgelassen.

Bis in die frühen Samstagmorgenstunden kam es lediglich vereinzelt zu Straftaten. An einem Fahrgeschäft versprühte ein bislang unbekannter Täter Pfefferspray und verletzte hierbei zwei Personen leicht. Zudem wurde an einem Fahrgeschäft eine gefälschte 10 EUR Banknote abgegeben und einer Frau wurde ihre Handtasche, in einem unbeobachteten Moment, entwendet.

Im Bereich des Adenauer-Ufers wurden in der Nacht fünf Zelte beschädigt und Gegenstände daraus entwendet.

Zudem wurde ein 5-jähriges Kind durch seine Mutter als vermisst gemeldet. Das Kind wurde etwa eine Stunde später aufgefunden und in die Obhut der Mutter zurückgegeben.

Insgesamt wurden in der ersten Nacht zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, drei Anzeigen wegen Körperverletzungen, eine Beleidigung, sechs Eigentumsdelikte, fünf Sachbeschädigungen und ein Falschgelddelikt beanzeigt.

Der Samstagabend war hingegen arbeitsreicher für die Einsatzkräfte. Nachdem ein räuberischer Diebstahl auf eine Jugendliche beanzeigt wurde und die Täter im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden konnten, kam es zeitgleich zu zwei Schlägereien an einem Fahrgeschäft und dem Malakoff-Ufer. Bei letzterem wurde gemeldet, dass auch Schlagstöcke zum Einsatz gekommen wären.

Etwa gegen 22 Uhr gerieten in der großen Langgasse drei Männer mit einer Frau in Streit, was ebenfalls in einer Körperverletzung endete. Die Täter konnten kontrolliert werden.

Nachdem zwei junge Mädchen von zwei Männern unsittlich am Gesäß berührt wurden, konnten die Männer kontrolliert werden und zeigten sich hierbei derart aggressiv, dass sie die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen mussten. Auch in einem weiteren ähnlichen Fall konnte der Täter identifiziert und der Innenstadt verwiesen werden.

Zudem unterstützte die Polizei den Rettungsdienst bei mehreren stark alkoholisierten Patienten.

In Zusammenarbeit mit dem Rechts- und Ordnungsamtes der Stadt Mainz wurden an beiden Tagen Jugendschutzkontrollen durchgeführt und Alkohol, sowie Tabak vernichtet oder sichergestellt.

Insgesamt wurden in der Samstagnacht 15 Strafverfahren eingeleitet. Hierbei handelt es sich, inklusive der o.g. Sachverhalte, um drei Eigentumsdelikte, fünf Körperverletzungen, zwei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und einen gegen das Waffengesetz (Einhandmesser), zwei Beleidigungen und zwei sexuelle Belästigungen.

