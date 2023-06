Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hausbewohner schließt sich nach Streit in Wohnraum ein - Zugriff auf Schusswaffe

Oppenheim (ots)

Am Samstag den 24.06.23 gegen 21:40 Uhr wurde die Polizei Oppenheim zu einer Streitigkeit in die Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Ein 94-jähriger Bewohner des Anwesens, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte sich in einem Raum eingeschlossen. Auf die hinzugerufenen Polizeikräfte der Polizei Oppenheim reagierte der Mann nicht. Da der 94-jährige Zugriff auf eine scharfe Schusswaffe, einen Revolver, hatte, wurde die Wohnung mit Spezialkräften der Polizei betreten und der Mann im Zimmer unverletzt angetroffen. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst untersucht, er erlitt bei dem Einsatz keinerlei Verletzungen. Während des Einsatzes wurde ein Teilbereich der Friedrich-Ebert-Straße in Oppenheim gesperrt. Die Schusswaffe wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die PI Oppenheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell