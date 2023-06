Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Täter kehrt zurück und tauscht Diebesgut

Mainz (ots)

An Dreistigkeit nicht zu überbieten ist ein Taschendieb, der am Donnerstagmittag gleich zweimal innerhalb weniger Minuten einen älteren Lerchenberger bestohlen hat.

Gegen 13:30 Uhr passt ein Taschendieb einen älteren Mann ab, der gerade im Begriff war, die Haustür eines Wohnhauses in der Nähe der Hindemithstraße aufzuschließen. Während der Mann mit dem Schließvorgang beschäftigt war, greift der Dieb diesem in die Brusttasche und entwendet ein Ausweismäppchen, offensichtlich in der Annahme es sei Geld darin. Mit diesem Mäppchen flüchtet der Dieb. Bei dem Versuch, dem Dieb zu folgen, stürzt der ältere Mann und erleidet Sturzverletzungen an einem Arm.

Nur kurze Zeit später kehrt der Dieb zurück und beschwert sich, dass in dem Mäppchen kein Geld sei und gibt es seinem Opfer zurück. Offensichtlich unter dem Eindruck der Tat stehend, übergibt der Geschädigte dem Dieb 50,- EUR Bargeld, welche dieser annimmt und erneut flüchtet. Erst später stellt der Geschädigte fest, dass die Bankkarte aus seinem Ausweismäppchen fehlt und lässt diese sperren.

Der Täter wird als ca. 25 bis 35 Jahre alt und 1,70 m groß, mit normaler Statur beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch und war mit einem T-Shirt unbekannter Farbe begleitet.

Die Kriminalpolizei Mainz sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können oder von ähnlichen Taten bereits gehört haben. Diese werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell