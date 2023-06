Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau; Mann schlägt mit Holzstock auf Autos ein

Mainz - Weisenau (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 18 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass ein Mann mit einem großen dicken Stock auf geparkte Autos in der Portland- und Blussusstraße einschlagen würde. Hierbei seien bislang mindestens vier Fahrzeuge beschädigt worden.

Durch die sofort entsandte Streife des Altstadtreviers konnte durch weitere Zeugenhinweise die Person in der Hopfengartenstraße angetroffen werden. Als der Streifenwagen neben dem 44-jährigen Mainzer anhielt, schlug der Täter sofort auch auf diesen ein.

Während der anschließenden Personenkontrolle weigerte sich der Mainzer den Holzstock wegzulegen und lief stattdessen in Angriffsstellung mit dem erhobenen Stock auf die Einsatzkräfte zu. Um einen Angriff abzuwehren, bzw. weitere Sachbeschädigungen zu verhindern, wurde mehrfach der Einsatz eines Tasers angedroht. Dennoch lief der Täter weiter auf die Einsatzkräfte zu, so dass der Taser gegen ihn eingesetzt werden musste und er dadurch gefesselt werden konnte. Aufgrund seiner Zustandes wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, oder selbst Schäden an seinem Fahrzeug feststellt, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

