POL-PPMZ: Mainz - Finthen, Obstdiebinnen auf frischer Tat erwischt

Mainz - Oberstadt (ots) - Zu einem nicht ganz gewöhnlichen Verkehrsunfall kam es gestern gegen 20 Uhr in der Göttelmannstraße. Eine 41-jährige Mainzerin fuhr zunächst mit ihrem Auto hinter einem 44-jährigen, ebenfalls aus Mainz stammenden, Mann in Richtung "Am Rosengarten". An der Einmündung zur Adam-Stegerwald-Straße ging die Mainzerin davon aus, dass der PKW ...

mehr