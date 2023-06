Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt; Pedale vertauscht, Stromausfall verursacht

Mainz - Oberstadt (ots)

Zu einem nicht ganz gewöhnlichen Verkehrsunfall kam es gestern gegen 20 Uhr in der Göttelmannstraße. Eine 41-jährige Mainzerin fuhr zunächst mit ihrem Auto hinter einem 44-jährigen, ebenfalls aus Mainz stammenden, Mann in Richtung "Am Rosengarten".

An der Einmündung zur Adam-Stegerwald-Straße ging die Mainzerin davon aus, dass der PKW vor ihr weiterfahren würde. Stattdessen bog dieser jedoch ab und es kam zu einem leichten Auffahrunfall.

Hierbei erschrak die Fahrerin dermaßen, dass sie Brems- und Gaspedal miteinander verwechselte und einen Stromkasten am Fahrbahnrand überfuhr. Hierdurch fiel der Strom in Teilen der Göttelmannstraße für mehrere Stunden aus.

Die leicht verletzte Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die verständigten Mitarbeiter der Mainzer Netze erschienen zeitnah vor Ort und begannen mit der Instandsetzung des Stromkastens.

