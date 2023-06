Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim, Körperverletzung in Bretzenheim - Täter gesucht

Mainz - Bretzenheim (ots)

Scheinbar ohne Grund und ohne Vorwarnung greifen zwei Männer ihr ebenfalls männliches Opfer an und flüchten anschließend.

Am Montag gegen 20:45 Uhr wird ein 43-jähriger Mainzer im Südring in Mainz Bretzenheim vor einer Apotheke von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Kurz darauf schlagen und treten beide Täter auf den Mainzer ein und treffen ihn hierbei auch im Gesicht. Danach flüchten sie in Richtung Karl-Zörgiebel-Straße bzw. Stadtmitte.

Durch das leicht verletzte Opfer kann lediglich eine vage Personenbeschreibung abgegeben werden. Demnach sei ein Täter 180cm groß und der Andere etwas kleiner gewesen. Beide hätten schwarze Haare und ein "südländisches" Aussehen gehabt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

