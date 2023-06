Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzungsdelikte in der Mainzer Innenstadt

Mainz - Innenstadt (ots)

Bei gutem Wetter und einer gefüllten Innenstadt kam es über das Wochenende neben anderen Einsätzen auch zu drei Körperverletzungsdelikten.

Am vergangen Freitag gegen 23:30 Uhr wurde ein 26-jähriger Tourist von einem 39-Jährigen wohnsitzlosen Mann auf dem Bischofplatz angegriffen. Der verhaltensauffällige Mann schrie scheinbar grundlos und ziellos lautstark herum. Ohne Grund warf der 39-Jährige einen Backstein auf den 26-Jährigen. Nur weil dieser sich geistesgegenwärtig wegdrehen konnte, wurde er lediglich leicht am Rücken verletzt. Der Täter konnte durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Frauenlobstraße zu einer weiteren Körperverletzung. Ein 56-jähriger Mainzer wollte dort die Herrentoilette aufsuchen und bat deswegen ein sich dort befindliches Pärchen, die Räumlichkeiten zu verlassen. Daraufhin reagiert ein 42-jähriger Mainzer aggressiv und schubste seinen Kontrahenten aus der Toilette. Dort schlug er ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Durch Zeugen konnte eine detaillierte Personenbeschreibung abgegeben werden, welches es den Polizeibeamtinnen und -Beamten ermöglichte, den Täter in der nahen Umgebung festzustellen. Dieser erhielt einen Platzverweis und muss nun ebenfalls mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Ebenfalls am Samstagmorgen, jedoch gegen 09:15 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Frauenlobstraße gemeldet. Zwischen einer Bar und einem Kiosk konnten mehrere, teils leicht verletzte Personen, festgestellt werden. Trotz einer zunächst unübersichtlichen Lage konnte der Sachverhalt durch die Einsatzkräfte geklärt werden. Demnach kam es zwischen den Personen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung die in einer Schlägerei gipfelte. Hierbei soll ein Beteiligter dem Anderen mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Als dieser sich wehrte und den Täter in den Schwitzkasten nahm, schlug dieser mit einer Flasche zu und verletzt damit auch Umstehende. Ein Verletzter wurde durch einen Rettungswagen behandelt und in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Der 26-Jährige Täter, der zunächst flüchtig war, konnte im Rahmen der Fahndung durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 2 festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell