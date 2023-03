Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angesetzt und Abgehauen

Apolda (ots)

Am Wochenende wurde bekannt, dass es am Donnerstag am Parkplatz des Glockenhofcenters zu einem Unfall kam. Der/die Verursacher*in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die geschädigte Person stellte das Fahrzeug am 09.03.2023 gegen 04.00 Uhr ab und stellte gegen 12:00 Uhr einen Schaden an der Front ihres Fahrzeuges fest. Die Polizei ermittelt und bittet eindringlich die Bevölkerung um besondere Aufmerksamkeit und Meldung von verdächtigen Personen an die Polizeiinspektion Apolda unter (Tel.: 03644/541- 0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell