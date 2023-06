Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fund von über 100 Leergutkisten

Ober-Olm (ots)

Am 16.06.2023 werden in der Gemarkung zwischen Ober-Olm und Nieder-Om - in der Verlängerung der Straße "Zum Wiesengrund" - über 100 Leergutkisten samt leerer Getränkeflaschen aufgefunden. Die Kisten sind an einem Hang eines angrenzenden Waldstücks aufgestellt, weshalb sich die Sicherstellung mühsam gestaltet. Hinweise auf den Hintergrund der Lagerung oder den Eigentümer sind bislang keine bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131-65 4310 oder per E-Mail (pimainz3@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

