Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung

Mainz (ots)

Am 18.06.2023 gegen 01:00 Uhr befindet sich der 28-jährige Geschädigte an der Straßenbahnhaltestelle der Marienborner Straße in Mainz, als er von zwei ihm unbekannten männlichen Personen angesprochen wird. Als der Geschädigte darum bittet, in Ruhe gelassen zu werden, schmeißt einer der Aggressoren die vom Geschädigten mitgeführte Tasche weg und schlägt diesem unvermittelt mit der geballten Faust ins Gesicht. Daraufhin beteiligt sich die zweite männliche Person bei den körperlichen Angriffen. Letztlich treten beide Personen auf den am Boden liegenden Geschädigten ein und entfernen sich im Anschluss mit einem Elektroroller in Richtung Hans-Böckler-Straße. Der Geschädigte erfährt durch den Angriff eine Platzwunde an der Stirn und mehrere Schürfwunden. Die Identität der beiden Angreifer steht bislang nicht fest.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131-65 4310 oder per E-Mail (pimainz3@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell