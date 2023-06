Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletztem 11-Jährigen

Mainz (ots)

Am Samstag, 17.06.2023 kommt es gegen 20:15 Uhr in Mainz-Marienborn auf der Straße "Am Sonnigen Hang" zum Verkehrsunfall zwischen einem 72-jährigen Pkw-Fahrer und einem 11-jährigen Fußgänger. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der 11-Jährige zwischen zwei am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen ist, dabei den herannahenden Pkw übersehen hat und es deshalb zum Zusammenstoß gekommen ist. Der 11-Jährige stürzt infolge des Aufpralls mit dem Hinterkopf auf eine Mauerkante und zieht sich u.a. eine Kopfplatzwunde zu, weshalb eine Behandlung in einem Mainzer Krankenhaus notwendig ist. Am Pkw ist nur geringer Sachschaden entstanden.

