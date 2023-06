POL-EU: Alkoholisierter Motorradfahrer verunfallt

Weilerswist (ots) - Zwischen dem 03. und 05. Juni kam es auf einer Baustelle in der Günter-Rose-Straße in Weilerswist zu einem Diebstahl von zwei schweren Baumaschinen. Entwendet wurden eine gelbe Rüttelplatte sowie eine gelbe Verdichtungsmaschine. Beide Geräte haben zusammen einen hohen vierstelligen Wert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de ...

