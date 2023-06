POL-EU: Berufsinformationsveranstaltung: Jetzt Kommissarin oder Kommissar bei der Polizei werden

Euskirchen-Flamersheim (ots) - Am gestrigen Dienstag (6. Juni) kam es um 22.13 Uhr in Euskirchen-Flamersheim im Ringsheimer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mann aus Zülpich missachtete im Kreuzungsbereich an der Straße "Große Höhle" die Vorfahrt der von rechts kommenden 29-jährigen Frau aus Euskirchen wodurch es zu einem Verkehrsunfall kam. Die Euskirchenerin sowie ein Mitfahrer des 19-Jährigen wurden ...

