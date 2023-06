POL-EU: Abschlepper nimmt Zusammenstoß in Kauf

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (6. Juni) waren in Euskirchen in der Sankt-Vither-Straße falsche Mitarbeiter eines Bauunternehmens unterwegs. Die drei Männer verschafften sich unter dem Vorwand, aufgrund eines Rohrbruchs die Wasserleitungen prüfen zu wollen, Zutritt zu den Wohnräumen einer 82-jährigen Frau. Während einer der beiden Männer mit der Seniorin in den Keller ging, gab er dem anderen Unbekannten die ...

mehr