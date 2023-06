POL-EU: Vorsicht vor Betrugsmails

Euskirchen (ots) - Heute Nacht (4.27 Uhr) wurde die Euskirchener Polizei zu einem festgestellten Einbruch in einer Eisdiele in die Bahnhofstraße gerufen. Unbekannte waren in der Nacht zum heutigen Dienstag (6. Juni) durch die aufgehebelte Eingangstüre in das Ladenlokal gekommen und hatten ca. 200,- Euro Bargeld entwendet. Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

