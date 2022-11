Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0702 --Festnahme mit Hilfe der Videoüberwachung--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 10.11.22, 7.30 Uhr

Am Donnerstagmorgen fügte ein 27-Jähriger einem 24 Jahre alten Mann in der Innenstadt Schnittverletzungen am Kopf zu und flüchtete. Mit Hilfe der Videoüberwachung konnte der mutmaßliche Täter eine Nacht später wiedererkannt und festgenommen werden.

Die beiden Männer aus dem Obdachlosenmilieu gerieten am Bahnhofsplatz in einen Streit, der in einer Schlägerei mündete. Im weiteren Verlauf verletzte der Ältere den Jüngeren mit einem Messer am Hinterkopf und lief weg. Der 24-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Der Verdächtige konnte mit Hilfe der Videoüberwachung am Hauptbahnhof identifiziert werden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entdeckte die Videoleitstelle den 27 Jahre alten Mann erneut am Bahnhofsplatz. Einsatzkräfte nahmen ihn umgehend fest, die weiteren Ermittlungen an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell