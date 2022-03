Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrüche in Bäckereien ++ Buchholz - Taschendiebstähle ++

Hollenstedt und Tostedt (ots)

Einbrüche in Bäckereien

Am Donnerstag, gegen 03 Uhr, kam es an der Hauptstraße zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür auf und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen erlangten sie etwas Bargeld aus der Wechselkasse. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass drei Täter am Werk waren.

Auch in Tostedt ist in der Nacht zu Donnerstag eine Bäckerei von Unbekannten angegangen worden. In der Straße Unter den Linden versuchten die Täter ebenfalls, eine Eingangstür aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen beiden Tatorten.

Zeugen, denen in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Buchholz - Taschendiebstähle

Am Donnerstag, 24.3.2022, kam es gegen 11 Uhr zu zwei Taschendiebstählen in kurzer Folge. Zunächst griffen die Täter in der Lindenstraße in einem Lebensmittelgeschäft zu. Als eine 84-jährige Frau gerade ihre Einkäufe erledigte, entwendeten die Täter unbemerkt die Geldbörse aus ihrer am Arm getragenen Handtasche. Erst an der Kasse bemerkte die Frau das Fehlen des Portmonees. Die Beute: Etwa 80 EUR Bargeld.

Wenige Minuten später traf es eine 75-jährige Frau die in der Neuen Straße in einem Kaufhaus unterwegs war. Hier griffen die Täter, von der Geschädigten unbemerkt, in die Handtasche und entnahmen eine Geldbörse mit rund 450 EUR Bargeld. In beiden Fällen gibt es bislang keine Täterhinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell