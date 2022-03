Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Rosengarten/Klecken - Katalysator gestohlen ++ Salzhausen - Hütte abgebrannt - Polizei geht von Brandstiftung aus

Neu Wulmstorf (ots)

Tageswohnungseinbruch

Im Herbstprinzkamp kam es am Mittwoch, 23.3.2022 zu einem Tageswohnungseinbruch. Gegen 16:30 Uhr hebelten die Täter eine rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten des Hauses. Ob sie dabei Beute machten, ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Rosengarten/Klecken - Katalysator gestohlen

Auf dem Parkplatz an der Straße An der Eisenbahn haben Diebe am Dienstag, 22.3.2022, den Katalysator eines VW Lupo gestohlen. Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 18:30 Uhr auf dem Parkplatz. Die Täter schnitten den Katalysator aus der Abgasanlage heraus und verschwanden damit.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Salzhausen - Hütte abgebrannt - Polizei geht von Brandstiftung aus

In einem Waldstück hinter den Tennisplätzen an der Schützenstraße brannte am Mittwoch, 23.3.2022 eine hölzerne Hütte. Gegen 16:55 Uhr hatten Zeugen den Brand gemeldet. Die Hütte brannte komplett nieder. Auch ein angrenzender Schuppen wurde durch das Feuer beschädigt. Wie hoch die Schadenssumme ist, steht noch nicht fest.

Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Zeugen, denen zu fraglichen Zeit verdächtige Personen in dem Wald zwischen den Tennisplätzen und den Fischteichen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell