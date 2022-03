POL-WL: Festnahme nach Messerattacke

Buchholz (ots) - Am Montag, 21.03.2022, hat die Polizei einen 38-jährigen Buchholzer an seiner Wohnanschrift in Gewahrsam genommen und ihn auf der Dienststelle Mitarbeitern des sozialpsychiatrischen Dienstes vorgestellt. Diese ordneten die zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Der Mann hatte tags zuvor mehrere Videos veröffentlicht, in denen ...

mehr