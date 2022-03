Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Katalysatoren entwendet ++ Toppenstedt - Fallrohre gestohlen ++ Seevetal/Maschen - Unfall beim Einbiegen

Buchholz (ots)

Katalysatoren entwendet

In der Nacht zu Dienstag, 22.03.2022, haben Unbekannte von zwei Fahrzeugen die Katalysatoren entwendet. In der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 7:30 Uhr traf es einen VW Polo, der in der Straße Am Stubben auf einem Parkplatz stand. In der Erikastraße machten sich die Täter in der Zeit zwischen 02 und 03 Uhr morgens an einem Opel Zafira zu schaffen. In beiden Fällen sägten die Täter den Katalysator aus der Abgasanlage heraus und verschwanden damit.

In einem Fall hatte ein Zeuge einen Mann und eine Frau als mögliche Tatverdächtige beobachtet. Die beiden sollen sich im Anschluss mit einem PKW vom Tatort in der Erikastraße entfernt haben. Weitere Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Toppenstedt - Fallrohre gestohlen

In der Nacht von Montag, 21.3.2022 auf Dienstag haben Unbekannte den Kindergarten an der Straße An der Bahn heimgesucht. Die Täter kletterten über die Umzäunung des Geländes und entwendeten insgesamt zwölf Kupferfallrohre vom Gebäude. Der Gesamtschaden beträgt rund 3000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 9866126 entgegen.

Seevetal/Maschen - Unfall beim Einbiegen

Auf der Straße K 79 kam es am Montag, 21.3.2022, gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Frau wollte mit ihrem Renault Clio von der Maschener Straße nach links in die Winsener Landstraße (K 79) einbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem BMW X3 eines 72-jährigen Mannes, der auf der Winsener Landstraße in Richtung Maschen unterwegs war. Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell