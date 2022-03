Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Erst die Polizei gerufen, dann Widerstand geleistet ++ Marschacht/Niedermarschacht - Mit Glasflasche auf Polizisten geworfen ++ Seevetal-Maschen - Zeugenaufruf

Salzhausen (ots)

Erst die Polizei gerufen, dann Widerstand geleistet

Am Sonntag, 20.3.2022, gegen 0:25 Uhr, meldete sich ein 40-jähriger Mann am Polizeinotruf und bat um Hilfe, weil seine 20-jähriger Sohn betrunken sei und sich im Beisein des jugendlichen Bruders aggressiv verhalte. Als die Beamten an der Anschrift des 20-Jährigen eintrafen, fanden Sie auch seinen Bruder in der Wohnung vor. Während der Sachverhaltsaufnahme erschien plötzlich der Vater an der Wohnung. Um die Situation zu beruhigen, sollten beide Parteien getrennt voneinander befragt werden. Hierbei wurde der 20-Jährige jedoch so aggressiv, dass er von den Beamten zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Hierauf solidarisierten sich nun der Bruder sowie der Vater des 20-Jährigen mit diesem und griffen die beiden Beamten an. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte gelang es, den 20-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen und zur Dienststelle zu verbringen.

Gegen alle Beteiligten wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstands eingeleitet. Der 20-jährige Beschuldigte sowie zwei 22 und 34 Jahre alte Polizeibeamte wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Marschacht/Niedermarschacht - Mit Glasflasche auf Polizisten geworfen

Am Sonntag, 20.3.2022, gegen 4:10 Uhr, wurden Beamte in die Flüchtlingsunterkunft nach Niedermarschacht gerufen. Dort war es nach Angaben der Zeugen zu einer Körperverletzung zwischen zwei Bewohnern gekommen. Als die Beamten einen 33-jährigen Beteiligten in seinem Zimmer aufsuchten, reagierte dieser sofort aggressiv und bedrohte sie. Unvermittelt schleuderte er eine leere Glasflasche in Richtung der Beamten, verfehlte diese aber. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein und nahmen den 33-Jährigen vorläufig fest. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

Seevetal-Maschen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Bereits am Dienstag, 15.03.2022, im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr, ist es in der Straße Wilder Kamp zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein zwischen den Einmündungen Rilkestraße und Alter Postweg am Fahrbahnrand geparkter Porsche 911 ist hierbei erheblich an der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren mit dem Porsche kollidierte. Es könnte sich hierbei um ein größeres Fahrzeug, möglicherweise ein Lkw, gehandelt haben.

Bisher hat sich der Verursacher nicht bei der Polizei gemeldet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell