Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Landkreis Harburg - Erneut mehrere Taschendiebstähle ++ Tostedt/ Hollenstedt - Festnahmen nach Einbrüchen in Wohnhäuser ++ Rosengarten - Riskante Überholmanöver ++ und weitere Meldungen

Landkreis Harburg (ots)

Landkreis Harburg - Erneut mehrere Taschendiebstähle

Zu insgesamt drei Taschendiebstählen kam es am Donnerstag im Landkreis Harburg. In einem Fall in Tostedt und in zwei Fällen in Winsen erbeuteten die Täter dabei jeweils die Geldbörsen der meist lebensälteren Geschädigten. Alle Taten fanden in Supermärkten statt. Die Polizei weist erneut darauf hin, Wertsachen nicht unbeobachtet im Einkaufswagen zu lassen und Hand- und Jackentaschen stets geschlossen zu halten.

Tostedt/ Hollenstedt - mehrere Festnahmen nach Einbrüchen in Wohnhäuser

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei am Donnerstag vier Tatverdächtige nach Einbrüchen in Wohnhäuser festnehmen. Zunächst wurde gegen halb zehn ein Einbruch in ein Haus in der Wohlesbosteler Straße in Hollenstedt gemeldet. Die Täter hebelten ein Küchenfenster auf und durchsuchten das gesamte Haus. Scheinbar ohne Diebesgut entkamen sie unerkannt. Nur knapp eine Stunde später gab es dann eine Meldung über eine gleichgelagerte Tat in Tostedt, in der Straße In der Baumschule. Aufmerksame Zeugen gaben gute Beschreibungen der Täter ab, sodass zwei Personen in der Nähe festgenommen werden konnten. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Tatverdacht jedoch nicht erhärtet werden. Beide wurden daher wieder entlassen. Gegen 12 Uhr wurde dann ein Einbruch in ein Haus in der Rosenstraße in Tostedt gemeldet. Nachdem eine Scheibe der Terrassentür zerstört wurde, durchsuchten die Täter das Haus und entkamen zunächst mit etwas Schmuck. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Personen festgenommen werden. In diesem Fall erhärteten die weiteren Ermittlungen den Tatverdacht gegen die beiden Männer. Sie werden am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Rosengarten - Riskante Überholmanöver

Am Donnerstag, gegen 17 Uhr meldeten mehrere Zeugen Streitigkeiten zwischen zwei Fahrzeugführern in der Langenrehmer Dorfstraße in Rosengarten. Den eingesetzten Beamten gegenüber bezichtigten sich die beiden Kontrahenten gegenseitig jeweils riskant überholt und den Anderen im Anschluss ausgebremst zu haben. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bei einem Beteiligten Alkoholgeruch festgestellt. Der 56 Jährige aus der Samtgemeinde Hollenstedt verweigerte einen Alkoholtest. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

A7 Parkplatz Seevetal - Parkmanöver von Betrunkenen führt zu zwei beschlagnahmten Führerscheinen

Zwei LKW Fahrer verloren am heutigen Freitag gegen 09 Uhr ihren Führerschein. Vorausgegangen war zunächst der missglückte Versuch ein Begleitfahrzeug eines Schwertransportes umzuparken. Dieser stand seit dem frühen Morgen auf dem Parkplatz. Ein 28 Jähriger kollidierte dabei mit dem Schwertransport. Ursächlich dürfte die erhebliche Alkoholisierung von 1,75 Promille gewesen sein. Der 37 Jährige Fahrer des Schwertransportes brachte das Umparken dann zu Ende. Das geschah zwar ohne weitere Schäden, allerdings wies auch dieser Fahrer mit 1,28 Promille einen erheblichen Alkoholwert auf. Den Fahrern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und die Führerscheine beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell