POL-WL: Streit in Schule führt zu größerem Polizeieinsatz ++ Winsen - Räuberischer Diebstahl nach Laubenaufbruch ++ Elstorf - KFZ-Diebstahl ++ und weitere Meldungen

Streit in Schule führt zu größerem Polizeieinsatz

Am 15.03.2022 kam es zunächst an der Berufsbildenden Schule (BBS) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 15-jährigen und einem 17-jährigen Schüler. Der 17-jährige wurde leicht verletzt. Offenbar mobilisierte der 17-jährige daraufhin weitere Familienmitglieder, denn am frühen Nachmittag erschien eine größere, aggressive Personengruppe an der Wohnanschrift der Familie des 15-jährigen.

Durch einen starken Kräfteeinsatz der Polizei Winsen (L) sowie umliegender Dienststellen konnten die Personalien von siebzehn Personen festgestellt werden. Vierzehn Personen erhielten einen Platzverweis. Bei einigen der Personen konnten Schlag- und in einem Fall eine Stichwaffe sichergestellt werden. Der Einsatz dauerte bis in die späten Abendstunden, die Ermittlungen dauern an.

Winsen (Luhe) - Räuberischer Diebstahl nach Laubenaufbruch

Am Dienstag, 15.03.2022, gegen 14:00 Uhr überrascht ein 68-jähriger Laubenbesitzer einen Einbrecher in seiner Gartenlaube im Mühlenkamp. Der Einbrecher schubst den 68-Jährigen bei seiner Flucht zu Boden und kann schließlich in einem roten Pkw unerkannt flüchten. Durch den Täter werden ein Fernseher und diverse Nahrungsmittel entwendet. Der Laubenbesitzer bleibt zum Glück unverletzt.

Regesbostel - Versuchter Einbruch in Feuerwehr- und Dörphus

Am letzten Wochenende, zwischen Freitag und Montagabend, versuchten unbekannte Täter Fenster und Türen des Feuerwehrhauses und des danebenliegenden Dörphus in der Schulstraße aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Gebäude hat nicht stattgefunden.

Neu Wulmstorf/Elstorf - KFZ-Diebstahl

Am Dienstagvormittag, zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr, entwenden KFZ-Diebe einen Toyota RAV4, mit dem amtl. Kennzeichen WL-BL 1611, von einem Grundstück in der Straße Binsenweg. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Buchholz unter der Telefonnummer 04181/2850 in Verbindung zu setzen.

Buchholz/Vaensen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, gegen 08:31 Uhr, befährt ein 37-Jähriger mit seinem Pkw Audi die Dibberser Straße aus Dibbersen kommend in Richtung Vaensen. Aufgrund von, auf seinem Fahrstreifen, stattfindenden Reinigungsarbeiten entschließt er sich zum Wenden. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden Pkw BMW eines 23-Jährigen und stößt mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeugführer werden leicht verletzt.

