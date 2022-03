POL-WL: Hochwertige Werkzeuge aus Transporter gestohlen ++ Betrunkener verursacht Unfall beim Einfahren in den Verkehr

Regesbostel (ots) - In Kindertagesstätte eingebrochen Am Montag, 14.3.2022, stellten Mitarbeiterinnen des Kindergartens an der Hauptstraße fest, dass Unbekannte in das Gebäude eingebrochen waren. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und sämtliche Schränke des betroffenen Raumes durchwühlt. Dabei erbeuteten sie ein Laptop. Der Schaden beläuft sich auf rund ...

