Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mülltonnen in Brand gesetzt ++ Neu Wulmstorf - Frontalzusammenstoß ++ Buchholz/Steinbeck - Einbrüche in Mehrfamilienhaus ++ u.w.M.

Hanstedt (ots)

Mülltonnen in Brand gesetzt

Heute, 12.1.2022, gegen 0:10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Rathausstraße gerufen. Dort hatten Unbekannte drei Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Tonnen brannten komplett ab. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Salzhausen unter der Telefonnummer 04172 986610 entgegen.

Neu Wulmstorf - Frontalzusammenstoß

Auf der B3n kam es am Dienstag, 11.1.2022, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 16:10 Uhr geriet eine 35-jährige Frau, die mit ihrem BMW von Rübke in Richtung Neu Wulmstorf unterwegs war, in die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem Peugeot einer 38-Jährigen. Der Peugeot wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Während der fünfjährige Junge, der mit im Peugeot saß, leicht verletzt von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit werden konnte, erlitt die 38-jährige schwere Verletzungen. Sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr unter Einsatz von schwerem Gerät aus dem Wrack befreit werden. Die 35-jährige Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei vermutet Ablenkung als Unfallursache. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Buchholz/Steinbeck - Einbrüche in Mehrfamilienhaus

Am Dienstag, 11.1.2022, in der Zeit zwischen 18 und 21 Uhr, sind Diebe in zwei Wohnungen und in Geschäftsräume in einem Mehrfamilienhaus an der Kornblumenstraße eingebrochen. Die Täter hatten zunächst den Rollladen einer Terrassentür hochgeschoben und die dahinterliegende Tür anschließend aufgehebelt. Sie durchsuchten diverse Räume. Ob sie dabei auch Beute machten, ist noch unbekannt.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Kornblumenstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Seevetal/Hittfeld - Betrunken gefahren

Am Dienstag, 11.1.2022, gegen 23 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung auf der Maschener Straße einen Mercedes, dessen Fahrer durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Die Beamten kontrollierten den 52-jährigen Fahrer. Er war deutlich alkoholisiert. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 1,75 Promille. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe.

Buchholz - Sichergestelltes Fahrrad zugeordnet

Nach der Veröffentlichung eines Zeugenaufrufs zu einem sichergestellten Mountainbike (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5115598) hat die Polizei den rechtmäßigen Eigentümer ermittelt. Zeugen erkannten das Rad wieder und stellten den Kontakt her. Demnach war das Rad bereits im November im Raum Buchholz gestohlen worden. Warum der Eigentümer keine Anzeige erstattet hatte, ist unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell