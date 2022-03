Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zigaretten auf der Flucht zurückgelassen ++ Stelle - Wohnhauseinbruch ++ Winsen - Sachbeschädigung an mehreren PKW

Seevetal/Fleestedt (ots)

Zigaretten auf der Flucht zurückgelassen

Am Sonntagabend, 13.3.2022, gegen 23:40 Uhr, wurde die Polizei wegen eines Einbruchalarms zum Lidl Markt an der Straße Fleestedter Ring gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Eingangstür aufgebrochen und der Zigarettenausgabeautomat im Kassenbereich aufgehebelt worden waren. Nach Zeugenaussagen war ein Mann unmittelbar nach der Alarmauslösung mit einer gefüllten Einkaufstüte aus Richtung des Marktes gekommen und die Straße entlanggegangen. Der Mann, ein 30-Jähriger Hamburger, konnte durch Beamte im Nahbereich angetroffen werden. Eine Tüte mit Zigarettenschachteln fanden Zeugen unweit des Tatortes. Vermutlich hatte der Mann sie bei der Flucht abgelegt. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts des Einbruchdiebstahls eingeleitet.

Stelle - Wohnhauseinbruch

In der Straße Hochkamp sind Diebe in der Zeit zwischen Samstag, 12.3.2022, 12:15 Uhr und Sonntag, 18:15 Uhr in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Täter hebelten ein seitliches Fenster auf und durchsuchten anschließend das gesamte Haus nach Diebesgut. Ob sie dabei auch Beute machten, ist noch unbekannt.

Winsen - Sachbeschädigung an mehreren PKW

In der Straße Alter Sportplatz kam es am Wochenende zu mehreren Sachbeschädigungen. An zwei an der Straße geparkten Pkw haben Unbekannte jeweils einen Reifen zerstochen. Ein dritter Pkw wurde auf der Motorhaube mit einem Graffito versehen. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Der Hintergrund ist unklar.

Zeugen, denen am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell