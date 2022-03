Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg

Landkreis Harburg (ots)

Tostedt: Räuberische Erpressung

Am Samstag, 19.03.2022, 07.40 Uhr, begibt sich ein 23-jähriger männlicher Täter in die Filiale einer Supermarktkette in Tostedt. Hier erklärt er einer Beschäftigten, dass es ein Überfall sei. Unter verbaler Gewaltandrohung nötigt er die Angestellte dazu, ihm Geld auszuhändigen und flüchtet anschließend mit der Beute vom Tatort. Aufgrund der guten durch die Mitarbeiterin abgegebenen Personenbeschreibung, kann der Täter schnell ermittelt werden. Die anschließende Durchsuchung seiner Wohnung führt zum Auffinden von umfangreichen Beweismitteln. Der Täter wird nach erfolgter erster Vernehmung wegen fehlender Haftgründe entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der hiesige Zentrale Kriminaldienst.

Winsen/Luhe: Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 19.03.2022, gegen 20:00 Uhr wird durch Beamte der Polizei Winsen (Luhe) der Führer eines PKW in der Elbuferstraße in Tespe angehalten und kontrolliert. Es wird festgestellt, dass der 37jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Test am mobilen Alcomaten ergibt einen Wert von 1,39 Promille. Eine Blutprobe wird durch einen Arzt entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

Seevetal:

Am Samstag, 19.03.2022, gegen 21 Uhr, wird der Polizei ein Pkw gemeldet, der auf dem Hauptfahrstreifen der Autobahn stehen soll. Dieser wird auf der A7, kurz vor der Anschlussstelle Fleestedt, auf dem Seitenstreifen, festgestellt. Besetzt ist der Pkw mit 4 Personen Anfang 20. Diese sind auf Grund von Spritmangel liegengeblieben. Bei der Kontrolle wird erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Alle Personen stehen unter Alkoholeinfluss, auch die Fahrerin. Sie erreicht auf der Dienststelle noch einen Wert von 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wird untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und der Pkw wird abgeschleppt.

