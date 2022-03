Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 79-jähriger Mann wurde vermisst ++ Buchholz - Handtasche aus Fahrradtasche gestohlen ++ Winsen/Luhdorf - Drei Leichtverletzte durch Auffahrunfall

Winsen (ots)

79-jähriger Mann wurde vermisst

Am Montag, 21.3.2022, gegen 17:50 Uhr, wurde der Polizei ein 79-jähriger Mann aus dem winsener Süden als vermisst gemeldet. Der an Demenz leidende Mann war zu Fuß unterwegs gewesen und seit 14 Uhr unbekannten Aufenthalts. Parallel zu ersten Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Wohnumfeld kam im späteren Verlauf auch ein Mantrailer-Hund zum Einsatz. Die Suche verlief jedoch zunächst ohne Ergebnis.

Gegen 20:30 Uhr meldete ein Radfahrer über den Notruf, dass er an einem Wirtschaftsweg entlang des Luhekanals, zwischen Luhdorf und Bahlburg, gehört habe, wie eine Person um Hilfe gerufen habe und ins Wasser gefallen sei. Daraufhin wurden die Feuerwehren aus Ludorf und Roydorf alarmiert, um am Wasser nach der Person zu suchen. Wenig später konnten Einsatzkräfte den 79-Jährigen aus dem Wasser des Luhekanals retten. Er war leicht unterkühlt, aber ansprechbar. Er kam mit einem Rettungswagen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.

Buchholz - Handtasche aus Fahrradtasche gestohlen

Eine 81-jährige Frau ist am Montag, 21.3.2022 von Unbekannten bestohlen worden. Die Frau war in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr zu Fuß in der Buchholzer Innenstadt unterwegs. Dabei schob sie ihr Fahrrad neben sich her. In einer der unverschlossenen Transporttaschen am Gepäckträger hatte die Frau ihre Handtasche deponiert.

Gegen 10:30 Uhr bemerkte sie, dass jemand die Handtasche unbemerkt aus der offenen Fahrradtasche entwendet hatte. Darin befanden sich neben Papieren und einem Schlüssel auch mehrere hundert Euro Bargeld.

Winsen/Luhdorf - Drei Leichtverletzte durch Auffahrunfall

Auf der Winsener Landstraße kam es am Montag, 21.3.2022 zu einem Auffahrunfall. Gegen 13:15 Uhr hatte eine 64-jährige Frau mit ihrem Fiat Panda auf der Straße gehalten, um anschließend nach links in die Radbrucher Straße abzubiegen. Eine 43-jährige Frau hielt mit ihrem Renault dahinter an. Der 87-jährige Fahrer eines Opel Astra erkannte die Situation zu spät. Er fuhr auf den Renault auf und schob diesen noch gegen den stehenden Fiat Panda.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführerrinnen sowie die 17-jährige Beifahrerin im Renault leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 16.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell