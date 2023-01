Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Erfurt (ots)

Bei einem Kellereinbruch in Erfurt wurde ein hochwertiges Fahrrad in der Eugen-Richter-Straße gestohlen. Wie am Freitag bekannt wurde, gelangten die Täter auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus in der Krämpfervorstadt. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Kellerbox und stahlen ein blaues Pedelec der Marke "Riese und Müller" vom Typ "Charger3 GT Vario" im Wert von über 5.000 Euro. (DS)

