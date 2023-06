Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Roller fährt Fahrschulauto auf und flüchtet

Mainz - Laubenheim (ots)

So hat sich der 18-jährige Mainzer Fahrschüler seine Fahrstunde sicherlich nicht vorgestellt. Als er am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr mit seinem Fahrschullehrer auf dem Beifahrersitz die Oppenheimer Straße in Richtung Wormser Straße fuhr und dort verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihm ein Rollerfahrer hinten auf das Fahrzeug auf. Nachdem man sich zunächst einigte gemeinsam an den Straßenrand zu fahren, flüchtete der Rollerfahrer ohne seine Personalien anzugeben.

Der Fahrer wird als 60-70 Jahre alt und 165-170cm groß beschrieben. Er habe einen offenen Helm getragen unter welchem ein Schnauzbart erkennbar gewesen sei. Zudem habe er einen hageren Körperbau und helle Haut gehabt. Bekleidet sei er mit einem kurzen blau-rot karierten Hemd und Jeans gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell