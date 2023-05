Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl - Polizei sucht unbekannten Täter

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

13.01.2023, 19.12 Uhr

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Unbekannten, der bereits am 13. Januar 2023 einen räuberischen Diebstahl begangen hat.

Der unbekannte, männliche Täter hatte an dem besagten Freitag gegen 19.12 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Porschestraße mehrere Pakete von sogenannten Sahnekapseln entwendet. Als er mit diesen den Kassenbereich passierte wurde er von einem dortigen Angestellten angesprochen und festgehalten.

Daraufhin hatte der Täter den Angestellten körperlich attackiert, sich gewaltsam im Besitz der Beute bewahrt und war anschließend geflohen.

Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt.

Ein Richter am Amtsgericht hat nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Braunschweig die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die Ermittler der Polizei bitten um Hinweise zu dem unbekannten männlichen Täter an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell