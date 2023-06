Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Polizei zum Johannisfest vorbereitet

Mainz (ots)

Zum diesjährigen Johannisfest hat auch die Mainzer Polizei alle notwendigen Vorkehrungen getroffen um den bis zu 500.000 Besuchern ein schönes Erlebnis zu ermöglichen. Mit bis zu 100 Einsatzkräften ist die Polizei an den verschiedenen Tagen im Einsatz. Schwerpunkt dürfte der Montag, mit seinem Feuerwerk sein, wenn insbesondere Verkehrsmaßnahmen notwendig werden. Zur Gewährleistung der Sicherheit steht die Polizei eng mit dem Veranstalter und einem von diesem beauftragten Unternehmen in Kontakt. Sie kann bei Bedarf auf Videokameras auf dem Veranstaltungsgelände zugreifen, welche nur während der Veranstaltungszeiten den Blick auf mögliche Brennpunkte ermöglichen. Darüber hinaus wurden insgesamt 27 Personen Aufenthaltsverbote für den Zeitraum des Johannisfestes ausgesprochen. Aufgrund von Erkenntnissen aus zurückliegenden Veranstaltungen bieten diesen Grund für die Annahme auch jetzt für Störungen zu sorgen. Zur Überwachung dieser Aufenthaltsverbote werden alle Einsatzkräfte sensibilisiert sowie am Samstagabend Super-Recognizer eingesetzt. Die Polizei Mainz wird zeitweise durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei sowie durch die Wasserschutzpolizei RLP (beide PP ELT) unterstützt. Die hessische Polizei wird ebenfalls im Einsatz sein.

