POL-LB: Freudental: Einbruch in Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:20 Uhr wurde in eine Tankstelle in der Pforzheimer Straße in Freudental eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelte ein bislang unbekannter männlicher Täter eine Außentür auf und gelangte so in den Verkaufsraum. Nachdem der Täter offensichtlich den Kassenbereich absuchte, begab er sich anschließend in einen Büroraum, aus dem er zwei Kassenschubladen mit Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendete. Anschließend flüchtete er vermutlich über die Uhlandstraße in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 zu melden.

