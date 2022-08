Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Zeugen nach Unfallflucht in Marienstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochabend in der Marienstraße in Besigheim. Ein Zeuge nahm gegen 21:25 Uhr einen lauten Knall und Scheibenklirren wahr. Kurz darauf stelle er einen an der Straße geparkten Hyundai fest, bei dem offensichtlich die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt worden war. Der Unfallverursacher befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an der Örtlichkeit. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

