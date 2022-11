Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Bistro

Göllheim (ots)

In der Nacht vom 18.11.2022 zum 19.11.2022 kam es in der Hintergasse in Göllheim zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Bistro. Durch bislang unbekannten Täter wurde ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens angegangen. Die Täter durchsuchten sämtliche Schränke nach Stehlgut und entwendeten eine geringe Menge Bargeld aus einer Registrierkasse.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

