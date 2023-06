Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, mindestens 18 Personen bei Verkehrsunfall verletzt.

Mainz-Altstadt (ots)

Mittwoch, 21.06.2023, 14:00 Uhr

Gegen 14:00 Uhr kam es in der Mainzer Altstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach derzeitigem Kenntnisstand ein Radfahrerin und ein Linienbus beteiligt waren. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Bushaltestelle Holzturm/Fort Malakoff Park in der Rheinstraße in Fahrtrichtung Mainz-Weisenau.

Nach ersten Zeugenangaben vor Ort musste der Fahrer eines Linienbusses, vermutlich aufgrund des Verhaltens einer Radfahrerin, eine Vollbremsung einleiten, in deren Folge mindestens 18 Fahrgäste des Busses zumindest leicht verletzt wurden. Eine Glas-Trennwand innerhalb des Busses ging hierbei ebenfalls zu Bruch.

Durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde alle verletzten Personen medizinisch versorgt, vier Personen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Radfahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Versorgung der verletzten Personen war die Rheinstraße in Fahrtrichtung Mz-Weisenau zeitweise nur einspurig befahrbar. Es kam hierbei zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Rheinstraße.

Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell