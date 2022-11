LPI-GTH: Boden besprüht - Täter identifiziert

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Die Eisenacher Polizei kontrollierte in der Nacht vom 09. auf den 10.11.2022 einen BMW in der Ortslage. Am Steuer saß ein 48-Jähriger (deutsch) und auf dem Beifahrersitz ein 28-Jähriger (lettisch). Während der Verkehrskontrolle entdeckten die Beamten mögliches Diebesgut in Form von Zigarettenschachteln sowie typisches ...

mehr