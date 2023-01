Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Silvesterbilanz im Kreis Segeberg

Bad Segeberg

Entgegen aller Befürchtungen blieb die Silvesternacht im Kreis Segeberg für die Freiwilligen Feuerwehren relativ ruhig.

Den ersten größeren Einsatz mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Henstedt-Ulzburg bereits um 16:19 Uhr abarbeiten. Im Einsatzverlauf waren hier zwei Löschzüge im Einsatz. In einem Garagenanbau im Heideweg kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einem Garagenanbau eines Werkstattbetriebes. Das Feuer griff auf eine benachbarte Halle über. Durch das zügige Eintreffen der Kamerad*innen und raschem Löscherfolg konnte hier ein größerer Schaden verhindert werden. Mit zwei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz sowie dem Wenderohr der Drehleiter könnte das Feuer zügig bekämpft werden.

In Seth konnte die Feuerwehr ebenfalls ein größeres Feuer verhindern. Die Feuerwehren aus den Gemeinden Seth, Oering und Stuvenborn wurden um 02:09 Uhr durch die Kooperative Regionalleitstelle West zu einem Garagen- / Carportbrand alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle der ersten Kräfte stand das Carport sowie eine angrenzende Tuja-Hecke bereits im Vollbrand. Auch hier konnte die Kamerad*innen durch ein schnelles Eingreifen das Übergreifen auf ein benachbartes Einfamilienhaus sowie das Nachbarcarport verhindern. Durch den ausbreitenden Brandgeruch wurde das Nachbargebäude mittels Überdrucklüfter rauchfrei gemacht. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen durch die Feuerwehr wieder in ihr Haus zurückkehren. Verletzt wurde bei diesem Feuer niemand.

Kreisweit kam es in der Silvesternacht zu weiteren 27 Kleinbränden.

Zur Brandursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Ein großer Dank an alle Kamerad*innen, die in dieser Nacht für die Sicherheit der Bevölkerung im Kreis Segeberg gesorgt haben. An einigen Standorten der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Segeberg wurden Silvesterbereitschaften eingerichtet, um im Einsatzfall direkt und schnell reagieren zu können.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit aller im Jahr 2022 und freuen uns auf gemeinsame Fortführung im neuen Jahr.

