POL-LG: ++ Täter gestellt - Vandalen verursachen mehr als 25.000 Euro Sachschaden in Berufsschule ++ Flächenbrand - Feuerwehr löscht - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung ++ Aquarell entwendet

Lüneburg (ots)

13.06.2023

Lüneburg

Lüneburg - Taschendiebstahl in der Innenstadt

Am 12.06. zwischen 13:15 und 13:45 Uhr befand sich eine 57-Jährige in einem Geschäft in der Lüneburger Innenstadt. Unbekannte entwendeten unbemerkt die Geldbörse aus der geschlossenen Handtasche der Dame. Darin befanden sich diverse Dokumente. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Brietlingen - Einschleichdieb entwendet Bargeld und Blumenübertöpfe

Gleich in zwei Wohnhäuser drang ein Einschleichdieb am 12.06.im Bereich Brietlingen Moorburg ein. Zunächst betrat ein Unbekannter zwischen 08:30 und 12:00 Uhr im Schierenweg ein Wohnhaus und entwendete unter anderem Bargeld, sodass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Im ähnlichen Zeitraum drang ein Unbekannter vermutlich über eine unverschlossene Seitentür in ein Wohnhaus in der Straße Alt Moorburg. Dort wurden neben Tassen auch einige Blumenübertöpfe entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Hinweise ihrer Polizei:

Vor dem Hintergrund des besseren Wetters und der damit zunehmenden Gartenarbeit appelliert die Polizei um erhöhte Aufmerksamkeit. Auch bei kurzem Verlassen des Hauses nutzen Diebe die Gelegenheit, um sich durch offenstehende oder nicht abgeschlossene Türen unbemerkt ins Haus zu schleichen. Die Täter haben es in der Regel auf leicht zu transportierende Wertgegenstände wie Bargeld und Schmuck abgesehen. Daher: Verschließen sie Haustüren und auch Nebeneingangstüren.

Rullstorf - Böschungsbrand an Bahngleisen

Zu einem kleineren Böschungsbrand kam es am 12.06. gegen 12:30 Uhr im Bereich der Kreisstraße 2. Im Seitenraum der dortigen Bahnlinie kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem kleineren Böschungsbrand. Dieser konnte durch Anwohner und alarmierte Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Es entstand kein größerer Sachschaden.

Lüneburg - Aquarell entwendet - Hinweise

Zwischen dem 09.06. und dem 12.06. entwendeten Unbekannte ein Aquarell aus dem Foyer der Volkshochschule in der Haagestraße. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - "Schwindelgefühl" in Gegenverkehr gefahren - ausgewichen - zwei Verletzte

Einen entgegenkommenden Pkw VW Passat musste ein 41 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel ausweichen. Eine 33-Jährige war aufgrund Schwindelgefühls in den Mittagsstunden des 12.06.23 auf der Bundesstraße 493 in den Gegenverkehr gekommen. Der 41 Jahre alte Fahrer des Opels wich gegen 13:15 Uhr aus und kam in einem Graben zum Stehen. Ein 6 Jahre alter Mitfahrer sowie eine 36-Jährige im Opel erlitten leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Uelzen

Uelzen - Täter gestellt - Vandalen verursachen mehr als 25.000 Euro Sachschaden in Berufsschule

Einen Sachschaden von mehr als 25.000 Euro verursachten vier Jugendliche und Heranwachsende in den Nachtstunden zum 13.06.23 im Gebäude und Umfeld der Berufsschule in der Esterholzer Straße. Die vier jungen Männer im Alter von 14, 14, 18 und 22 Jahren aus Uelzen und Lüneburg hatten gegen 01:30 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren u.a. in den Werkbereich des Gebäudekomplexes eingedrungen. Dort wurden weitere Scheiben und Gegenstände auch mit einem Hammer zerstört und auch ein Pulverlöscher entleert. Anwohner nahmen Geräusche und die Personen wahr ... und alarmierten die Polizei.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen konnten die Vandalen in der Folge vorläufig festnehmen. Bei den jungen Männer wurde parallel ein Fahrrad sichergestellt, welches ihnen vermutlich nicht gehörte.

Parallel wurden in den Abendstunden/der Nacht in einer Tiefgarage in der Ringstraße auch vier weitere Pulverlöscher entleert, so dass die Garage sowie mehrere Pkw beschmutzt wurden.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Straftaten, u.a. verschiedenen Diebstähle von Motorrollern und Kleinkrafträdern dauern an.

Bad Bevensen, OT. Secklendorf - Flächenbrand - Feuerwehr löscht - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Zu einem Brand auf einer Fläche von gut 200 Quadratmetern kam es in den Mittagsstunden des 13.06.23 im weiteren Bereich der Landesstraße 232 in Höhe Secklendorf. Der Flugdienst hatte den Brand gemeldet; die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung auch im Zusammenhang mit den beiden Bränden in der letzten Woche im Bereich Altenmedingen und Secklendorf.

Bad Bodenteich - Ladendieb versucht zu flüchten - "Zeugin" verfolgt und stellt Täter

Wegen räuberischen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 19 Jahre alten Ladendieb. Der Heranwachsende hatte am Nachmittag des 12.06.23 gegen 15:20 Uhr bei einem Discounter in der Bergstraße zugegriffen. Ein 62-Jähriger hielt den junge Mann fest, so dass der 19-Jährige den Zeugen wegstieß und die Flucht ergriff. Eine 56 Jahre alte Kundin (Polizeibeamtin aus Gifhorn, die sich außerhalb ihres Dienstes privat unterwegs war) verfolgte und stellte den Ladendieb. Die Polizei Bad Bodenteich übernahm die weiteren Maßnahmen.

Bienenbüttel - ... die Polizei kontrolliert das Durchfahrtsverbot

Das Durchfahrtsverbot für Lkw (Kfz über 7,5 Tonnen) kontrollierte die Polizei in den Vormittagsstunden des 12.06.23 im Bereich Bundesstraße 4/Landesstraße 233 - Grünhagen. Dabei stellten die Beamten mehr als ein halbes Dutzend Verstöße fest. Parallel wurde bei einem ausländischen Lkw-Fahrer auch eine Sicherheitsleistung von 125 Euro für den Verstoß einbehalten. Weitere Kontrollen folgen ...

