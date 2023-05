Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: /Medien-Information 13.05.2023 HL-Dänischburg Polizeikontrollen mit Bezug zum Rockermilieu

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (13.05.) fand in einem Vereinsheim eines Motorradclubs in Lübeck-Dänischburg eine private Veranstaltung mit Bezug zum Rockermilieu statt. Durch die Polizei wurde der Anreiseverkehr zielgerichtet kontrolliert.

In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 21:45 Uhr führte die Polizeidirektion Lübeck mit Unterstützung von Einsatzkräften der 1. Einsatzhunderschaft Eutin und den Polizeidirektionen Ratzeburg, Neumünster und Itzehoe Kontrollen des Fahrzeugverkehrs auf den zum Veranstaltungsort in der Dänischburger Landstraße führenden Straßen durch. Der Kontrolleinsatz erfolgte im Rahmen der Null-Toleranz-Strategie der Landespolizei-Schleswig-Holstein mit dem Ziel, etwaige Rechtsverstöße konsequent zu verfolgen, Gefahrensituationen vorzubeugen und das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken.

Hierfür wurden für den Bereich um den Veranstaltungsort sogenannte Kontrollbereiche angeordnet, um anlassunabhängige Kontrollen von Personen, ihre Durchsuchung sowie die Durchsuchung ihrer Sachen und die Feststellung ihrer Identität zulassen.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 40 Fahrzeuge sowie 151 Besucher, die dem Rockermilieu zugeordnet werden. Durch die Kontrolle konnte eine mit Haftbefehl gesuchte festgenommen und der JVA Lübeck zugeführt werden.

Zur Gefahrenabwehr wurden einige Gegenstände beschlagnahmt.

Grote, EKHK

