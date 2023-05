Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: PD HL-Oldenburg in Holstein- südliches Stadtgebiet/ Tötungsdelikt in Oldenburg

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck:

Am gestrigen Freitagabend (12.05.) kam es im südlichen Stadtgebiet von Oldenburg i.H. zu einem Tötungsdelikt auf offener Straße. Eine Frau erlag noch an Ort und Stelle der tödlichen Verletzung.

Der mutmaßliche Tatverdächtige konnte sich ein in unmittelbarer Nähe befindliches Haus begeben. Gegen 01:20 Uhr erfolgte der Zugriff in einer Doppelhaushälfte. In einem Zimmer wurde ein toter Mann vorgefunden. Es ist davon auszugehen, dass es sich um einen 73-jährigen Oldenburger handelt, welcher sich nach seiner vorangegangenen Tat selbst gerichtet hat.

Die Absperrungen werden in Kürze soweit möglich aufgehoben.

Zu den näheren Umständen, Hintergründen und dem Opfer werden zum jetzigen Zeitpunkt der laufenden Ermittlungen keine Angaben gemacht. Die Lübecker Staatsanwaltschaft sowie die Mordkommission und die Spurensicherung haben die Ermittlungen übernommen. Auch die Rechtsmedizin aus Lübeck ist im Einsatz. Seitens der Polizeidirektion wurde eine Besondere Aufbau-Organisation (BAO) aufgerufen. Neben dem Führungsstab waren zahlreiche Beamte des Einzeldienstes und der Kriminalpolizei im Einsatz. Des Weiteren war das Spezial-Einsatzkommando Schleswig-Holstein, die Verhandlungsgruppe und Diensthunde vor Ort.

Weiteres wird in den Folgetagen nachberichtet.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck (nach Veröffentlichung mit einer Stunde Nachlauf).

Dr. Jens Buscher, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck,

Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

