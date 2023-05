Lübeck (ots) - Am Mittwochnachmittag (10.05.) kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus auf dem Gelände des Ameos-Klinikums in Heiligenhafen. Die Bewohner blieben unverletzt. Durch die Kriminalpolizei Oldenburg i.H. wird wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Gegen 15 Uhr löste der Rauchmelder eines Wohngebäudes auf dem Klinikgelände ...

