Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Ultraleichtflugzeug auf Bundeswehrgelände abgestürzt - Pilotin schwer verletzt ++ mehrere zehntausend Euro Sachschaden ++

Lüneburg (ots)

Zu einem Flugzeugabsturz kam es in den Morgenstunden des 12.06. im Bereich des Bundeswehrgeländes der Theodor-Körner-Kaserne. Gegen kurz vor 10:00 Uhr stürzte ein Ultraleichtflugzeug mit einer 34-jährigen Pilotin ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Gestartet war die Frau am Morgen zu einem Alleinflug unter Anleitung ihres Fluglehrers vom Flugplatz in Lüneburg. Die 34-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und klemmte zunächst im Flugzeug. Durch Rettungskräfte wurde sie befreit und mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein Flugfehler ursächlich für den Unfall sein. Die weiteren Ermittlungen, auch in Richtung eines technischen Defekts, durch das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) dauern jedoch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell