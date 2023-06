Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 10./11.06.23 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 10./11.06.2023

Lüneburg

Lüneburg - Pkw aufgebrochen

Einen in der Soltauer Straße im Parkhaus abgestellten Pkw Daimler brachen Unbekannte am Nachmittag des 10.06.23 auf. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und erbeuteten eine Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Trunkenheitsfahrt Pedelec-Fahrer mit Widerstand

Nachdem es in Lüneburg, Eulenweg/Tiergarten am Samstagnachmittag beinahe zu einem Unfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Funkstreifenwagen der Bundespolizei gekommen war, stellten diese Alkoholgeruch bei dem 54-jährigen Mann fest. Der Mann zeigte sich trotz der festgestellten 1,80 Promille Atemalkohol uneinsichtig und leistete auch gegenüber einer hinzugezogenen Streife noch Widerstand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Scharnebeck - Diebstahl auf Parkplatz bei Sportveranstaltung

In der Nacht zu Sonntag halten sich im Rahmen einer Sportveranstaltung Gäste dieser Veranstaltung auf den Parkplätzen der Bardowicker Straße im Bereich des Schützenhauses auf. Gegen 03:30 Uhr bemerkt ein Zeuge wie sich mehrere Personen an dort auf den Anhängern gelagerten frei zugänglichen Gegenständen zu schaffen machen und u.a. wohl Taschen entwenden. Die Personen flüchten in Richtung eines dunklen Audi SUV, um mit diesem unerkannt zu flüchten. Hierbei kam es zu einem lauten Knall aus Richtung der flüchtenden Personen und die Taschen wurden letztlich zurückgelassen. Bei einer Absuche konnte Schreckschussmunition aufgefunden werden. Eine abschließende Überprüfung inwieweit hier noch bei anderen Gästen Stehlgut erlangt werden konnte, steht noch aus. Hinweise nimmt die Polizeistation Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Deutsch Evern - Suche nach einer vermissten Person

Am Abend des 10.06.2023 wurde eine Bewohnerin einer Pflegeeinrichtung in Deutsch Evern als vermisst gemeldet. Aufwendige Suchmaßnahmen noch am Abend und in der Nacht führten zunächst nicht zum Auffinden der vermissten Person. In die Suchmaßnahmen wurden neben mehreren Funkstreifenwagen der Polizei Lüneburg auch die Rettungshundestaffel und der Polizeihubschrauber eingesetzt. Nachdem am Vormittag des 11.06.2023 erneut eine Absuche mit Hilfe des Polizeihubschraubers durchgeführt wurde, konnte die vermisste Person im Bereich der Ilmenau angetroffen und durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg / OT Splietau - Brand

Am Samstag, den 10.06.2023, gegen 17:45 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der Werkstatt eines Nebengebäudes zu einem Brand, der sich auf das angrenzende Carport ausbreitete. Im Carport wurde durch den Brand ein untergestelltes vierrädriges Kleinfahrzeug (45km/h) und ein alter Trecker komplett zerstört. Die Werkstatt brannte fast komplett aus. Die Brandursache, wie auch die Schadenshöhe werden derzeitig noch ermittelt.

Laave / Amt Neuhaus - Brand

Am Samstag, den 10.06.2023, gegen 22:30 Uhr, geriet aufgrund bisher ungeklärter Ursache ein ungenutzter Schweinestall in Brand. Das Feuer griff auf das anliegende Wohnhaus über. Die Brandentwicklung erstreckte sich vollständig über die zusammenhängenden Gebäude, sodass diese vollständig zerstört wurden. Bei dem Brand entstand ein erheblicher Sachschaden an den Gebäuden. Die Brandursache, wie auch die Schadenshöhe werden derzeitig noch ermittelt.

Lüchow - Diebstähle von Portemonnaies

Am Freitag, den 09.06.2023, im Verlauf der Vormittagsstunden, kam es im Bereich von zwei Lebensmitteldiscountern in Lüchow zu jeweiligen Diebstählen von Portemonnaies. Die bislang unbekannten Täter entwendeten die Geldbörsen, wobei unter anderem jeweils ein größerer Bargeldbetrag seitens der Täter erlangt werden konnte. Die jeweiligen Geschädigten der Straftat waren lebensältere Personen. Seitens der hiesigen Berichterstattung ergeht hierbei der Hinweis, dass Wertgegenstände, insbesondere Portemonnaies, an der Person getragen werden sollten und keinesfalls unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückgelassen werden sollten Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, unter der Telefonnummer: 05841/ 122 215 entgegen.

Uelzen

Trunkenheit im Verkehr durch Drogen

Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, wurde ein 26-jähriger Mann mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle in Uelzen, Neu-Ripdorf, unterzogen. Es bestand der Verdacht, dass er unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Verkehr durch Alkohol

Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, wurde durch eine Zeugin in Wrestedt ein alkoholisierter Pkw-Führer gemeldet. Bei einer Überprüfung des 32-jährigen Mannes konnte ein Atemalkoholwert von 2,07 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Hausfriedensbruch

Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde durch einen Wohnungsinhaber im Uelzener Stadtgebiet mitgeteilt, dass dieser soeben eine fremde schlafende männliche Person in seinem Schlafzimmer im Bett liegend vorgefunden habe. Hierbei hat es sich um einen 36-jährigen slowakischen Mann gehandelt, der die offengelassene Terrassentür genutzt hatte, um seinen Rausch auszuschlafen. Sein Atemalkoholwert betrug 3,17 Promille. Den Rest der Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam.

Körperverletzung

In den frühen Samstagmorgenstunden kam es zu zwei Körperverletzungen im Bereich der Kneipenszene in Uelzen. Hierbei wurden jeweils Faustschläge ausgeteilt, die jedoch keine andauernden ärztlichen Behandlungen nach sich zogen.

