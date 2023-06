Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kirchgellersen - Senior überweist mehrere tausend Euro - Hinweise zum WhatsApp-Betrug ++ Clenze - Glasbausteine zerstört ++ Wrestedt, OT. Nettelkamp - Folientunnel beschädigt - Hoher Sachschaden ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 08.06.2023

Lüneburg

Lüneburg - Parfümdieb gestellt

Zu einem Diebstahl in einer Drogerie kam es am 07.06. gegen 18:00 Uhr in der Grapengießerstraße. Ein 17-Jähriger entwendete nach ersten Erkenntnissen mehrere Parfümflaschen und verstaute diese in einer Tasche. Hierbei wurde er durch den Ladendetektiv beobachtet und beim Passieren des Kassenbereichs angesprochen. Der Wert der Parfüms lag bei fast 500 Euro.

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und Kindern

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens sechs Jugendlichen/Kindern kam es am 07.06. gegen 18:00 Uhr im Bereich der Theodor-Heuss-Straße. Vermutlich aufgrund eines zurückliegenden Konfliktes griffen zwei 13 und 14 Jahre alte Brüder weitere Kinder und einen Jugendlichen unter anderem Gürtel und Stöckern an. Mindestens ein Kind wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Zuvor war es durch die zwei Personen aus der Opfergruppe zu einer Bedrohung zum Nachteil der Eltern der Verursacher gekommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Kirchgellersen - Senior überweist mehrere tausend Euro - Hinweise zum WhatsApp-Betrug

Erneut kam es in den vergangenen Tagen zu einem leider "erfolgreichen" WhatsApp-Betrug. Ein 71-jähriger Senior aus Kirchgellersen erhielt eine Nachricht auf sein Smartphone, von einer ihm unbekannten Nummer. Die Person gab sich als Tochter des Seniors aus und gab an, dass sie ihr Handy verloren habe. Sie befände sich derzeit in einer Notlage und benötige Geld. In der Folge überwies der 71-Jährige an zwei ausländische Konten mehrere tausend Euro. Erst im Anschluss wurde der Betrug erkannt.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Lüneburg - Zeitungspapier entzündet - Hinweise

In der Nacht zum 08.06. entzündeten Unbekannte Zeitungspapier, welches auf einem Stapel mit Styropor-Damm-Blöcken positioniert wurde. Diese befanden sich auf einer Baustelle in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Die Blöcke schmolzen daraufhin teilweise. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kupferplatten von Dach entwendet - Hinweise

Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 07.06. auf den 08.06. mehr als 50 Kupferplatten von einem Dach eines Bürogebäudes in der Straße Am Alten Eisenwerk. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gorleben, OT. Meetschow - Schuppen geöffnet - Werkzeug entwendet - Hinweise

Unbekannte entwendeten vermutlich in den Abendstunden des 06.06 bzw. in der Nacht zum 07.06 mehrere Werkzeuge aus einem Geräteschuppen im Bereich Meetschow. Neben Motorsägen wurde auch ein Freischneider aus einem Schuppen entwendet. Von einem anderen Grundstück entwendeten Unbekannte Kettensägen, diverses Werkzeug und einen Rasensprenger. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Schnega - Brennende Holzmiete - Hinweise

Am 07.06. geriet gegen 15:30 Uhr auf einem unbewohnten Grundstück im Bereich Külitz der Rest einer Holzmiete in Brand. Ein nennenswerter Sachschaden entstand durch das Feuer glücklicherweise nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung.

Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-976400, entgegen.

Clenze - Glasbausteine zerstört - Hinweise

Zwischen dem 04.06. und dem 06.06. beschädigten Unbekannte unter anderem mehrere Glasbausteine des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in der Marktstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-976400, entgegen.

Uelzen

Wrestedt, OT. Nettelkamp - Folientunnel beschädigt - Hoher Sachschaden - Hinweise

In der Nacht vom 06.06. auf den 07.06. beschädigten Unbekannte die hochwertige Außenhaut (Kunststofffolie) zweier Folientunnel, welche sich am Rand einer Ackerfläche befanden. Die Folientunnel waren für die Anzucht von Pflanzen errichtet worden. Der Sachschaden liegt bei über 10.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Jugendliche bei Spaziergang belästigt - Zeugen gesucht

Am 06.06. gegen 18:30 Uhr befand sich eine Jugendliche im Bereich eines Feldweges zwischen der Heinz-Lücke-Straße und dem Pohlmannweg. Eine bisher unbekannte männliche Person sprach die Jugendliche an und machte unter anderem anzügliche Bemerkungen bzw. stellte anzügliche Fragen. Auf diese ging das Mädchen nicht ein und lief weiter. Zudem fasste der Mann sich selbst in den Genitalbereich. Danach entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 30 Jahre - circa 180cm - sprach hochdeutsch - schwarzes T-Shirt - schwarze, kurze Jogginghose - Tätowierung am Unterschenkel (ggf. mit rötlicher Färbung)

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Randalierer in Gewahrsam genommen - Pkw beschädigt

Am 07.06. gegen 15:30 Uhr fiel erneut ein 41-Jähriger im Stadtgebiet Uelzen auf. Der Mann war erheblich alkoholisiert und trat in dem Zuge mehrfach gegen einen geparkten Pkw Audi in der Lüneburger Straße. Zudem beschädigte er einen weiteren Pkw und riss die Antenne ab. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Motorradfahrer nach Kollision leicht verletzt

Zu einem Unfall kam es am 07.06. gegen 15:00 Uhr in der Straße Am Funkturm. Ein 38-jähriger Fahrer eines Kraftrades befuhr die Straße Am Funkturm in Richtung Ludwig-Erhard-Straße. Ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw Kia beabsichtigte aus dem Längsparkstreifen auszuparken und missachtete hierbei den Motorradfahrer, sodass es zur Kollision kam. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sodass dieser ins Klinikum verbracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von gut 3500 Euro.

