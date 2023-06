Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw mit vier jungen Männern kollidiert mit Baum ++ drei Insassen zum Teil schwerstverletzt ++ Rettungshubschrauber im Einsatz ++

Lüneburg (ots)

Uelzen, OT. Holdenstedt/Holxen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den späten Nachmittagsstunden des 07.06.23 auf der Kreisstraße 27 zwischen Holxen und der Kreisstraße 8. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf gegen 18:00 Uhr auf der Kreisstraße 27 von Holxen in Richtung der Kreisstraße 8 unterwegs. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich nach dem Besuch eines Schnell-Restaurants in Uelzen drei 18, 21 und 22 Jahre alte junge Männer. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bemerkte der 21-Jährige nach Passieren einer leichten Kurve einen am Fahrbahnrand haltenden Pkw VW Polo zu spät, kam nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte nach rechts und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug herausgerissen. Alle vier Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden in der Folge durch die Besatzungen von vier Rettungswagen sowie einem Notarzt versorgt. Parallel waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Drei Personen erlitten schwere Verletzungen, die als lebensgefährliche eingestuft wurden. Die Heranwachsenden wurden in verschiedenen Krankenhäuser/Kliniken gebracht.

Der Sachschaden wird aktuell mit gut 8.000 Euro beziffert,

Die Kreisstraße 27 wurde für die Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme voll gesperrt. Parallel war eine Drohne der Polizei sowie in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Gutachter im Einsatz.

