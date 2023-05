Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Glückliches Ende einer Vermisstensuche

Rieden (ots)

Am 03.05.2023, 07:00h, teilte ein aufmerksamer Bürger aus Rieden der Polizei Mayen mit, dass er ein kleines Mädchen mit Schlafanzug am Ortsrand, in Richtung Felder/Wald, gehen gesehen hat. In Eigeninitiative versuchte er das Mädchen zu finden. Jedoch verlor er es aus den Augen. Eine Vermisstenmeldung lag der Polizei nicht vor. Jedoch wurde der Sachverhalt vor Ort eruiert und beurteilt. Mit Hilfe der Polizeihubschrauberstaffel der Polizei Rheinland-Pfalz und der Bundesarbeitsgemeinschaft Rettungs- und Hundeführender Vereinigung wurde ein großes Areal abgesucht. Nach intensiver Ermittlungen durch die Schutz- und Kriminalpolizei Mayen konnte der Sachverhalt aufgeklärt werden. Ein Mädchen aus der Ortslage Rieden hat in den frühen Morgenstunden ihren entlaufenden Hund am Ortsrand gesucht und gefunden. Im Anschluss begab sich das Kind wieder nach Hause und daraufhin in die Grundschule. Als es von der Suchaktion erfuhr offenbarte es sich ihrer Lehrerin und der Einsatz konnte mit gutem Ausgang beendet werden.

