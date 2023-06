Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - An der Ampel eingeschlafen - Fahrer mit mehr als 3,8 Promille ++ Uelzen - Tabakdieb im Supermarkt ++ Uelzen - Versuchter Betrug per SMS - Hinweise der Polizei ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 07.06.2023

Lüneburg

Lüneburg - Aggressiver Bewohner schläft in der Zelle

Zu gleich zwei Auseinandersetzungen kam es am 06.06. zunächst gegen 19:00 Uhr in einer Wohnunterkunft in der Lüneburger Straße. Ein 30-Jähriger geriet mit einem 60-Jährigen in einen Streit und schlug diesem ins Gesicht. Durch einschreitende Zeugen wurden die Kontrahenten getrennt. Bereits eine Stunde später wurde erneut die Polizei informiert, da der 30-Jährige mit einem 58-Jährigen einen Streit anzettelte und auch diesen leicht verletzte. Der stark alkoholisierte Verursacher verbrachte die Nacht aus diesem Grund in der Zelle.

Lüneburg - Personengruppe randaliert und beschädigt Fahrzeuge

Am 06.06. gegen 22:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Personengruppe im Bereich der Ilmenaustraße unterwegs sei und eine Person gegen Fahrzeuge treten würde. Daraufhin konnte durch Polizeibeamte eine Gruppe in Tatortnähe angetroffen und kontrolliert werden. Ein 21-Jähriger aus dem Bereich Celle trat nach ersten Erkenntnissen gegen einen Pkw und gegen ein Kleinkraftrad, sodass Sachschaden entstand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Schwerpunktthema "Straßenkriminalität" - Kontrollen im Innenstadtgebiet

Mit dem Schwerpunkt Straßenkriminalität kontrollierten Polizeibeamte am Nachmittag des 06.06. mehrere Personen im Stadtgebiet Lüneburg. Gegen 17:00 Uhr wurde mit Unterstützung eines Spezialhundes ein 21-Jähriger im Bereich des Bahnhofes kontrolliert. Hierbei wurde ein Joint sichergestellt. Gegen 18:00 Uhr konnte im Bereich des Kreidebergsees ein 20-Jähriger kontrolliert werden. Bei diesem konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Insgesamt wurden acht Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Hohnstorf - Zeugen nach Unfall gesucht - Radfahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es bereits am 04.06. gegen 09:30 Uhr im Bereich der Landesstraße 217 (Zum Roten Hahn). Eine 59-jährige Radfahrerin wurde nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen entgegenkommenden männlichen Läufer, trotz Ausweichmanöver, umgestoßen, sodass diese leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich etwa in Höhe der Feuerwehr im Begegnungsverkehr. Der Läufer und die dazugehörige Laufgruppe entfernten sich in der Folge.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg - Kollision zwischen Roller und Pkw

Am 06.06. kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Brücke in Höhe der Einmündung zum Pirolweg. Eine 25-jährige Fahrerin eines Pkw Mini beabsichtigte vom Pirolweg nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Brücke zu fahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 72-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad, sodass es zur Kollision kam. Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Senior blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Lüneburg - Kollision zweier Pkw- Fahrer schwer verletzt

Am 06.06. kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Soltauer Allee Ecke In der Süßen Heide. Ein 82-jähriger Fahrer eines Pkw Audi beabsichtigte von der Straße In der Süßen Heide nach links in die Soltauer Allee einzubiegen. Hierbei missachtete er einen von links kommenden bevorrechtigten 50-Jährigen mit seinem Pkw Mercedes. Der 82-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Der 50-Jährige blieb unverletzt, sein 44-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 40.000 Euro.

Lüneburg - An der Ampel eingeschlafen - Fahrer mit mehr als 3,8 Promille

Am Morgen des 07.06. befand sich gegen 08:00 Uhr ein Pkw Opel auf einem Abbiegefahrstreifen im Bereich der Willy-Brandt-Straße, fuhr trotz grüner Ampel jedoch nicht los. Zeugen schauten im Fahrzeug nach und stellten fest, dass der Fahrer eingeschlafen war. Polizeibeamte kontrollierten den 60-Jährigen und stellten eine starke Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 3,8 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Lüchow-Dannenberg

Prezelle - Dieseldiebstahl aus Stromaggregat - Hinweise

Zwischen dem 04.06. und dem 06.06. entwendeten Unbekannte aus einem Stromaggregat gut 200 Liter Diesel. Das Aggregat befand sich auf einem Feld in der Ortschaft Lanze. Der Sachschaden liegt bei gut 370 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Trunkenheit im Straßenverkehr - mehr als 1,7 Promille

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 06.06. gegen 16:30 Uhr in der Neuen Straße wurde festgestellt, dass der 50-jährige Fahrer eines Pkw VW mindestens unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Bergen (Dumme) - Drei Täter nach Einbruch festgenommen - Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen mit weiteren Festnahmen nach Serie von Einbrüchen

In der Nacht zum 07.06. beobachteten Anwohner gegen 02:30 Uhr Taschenlampenlicht und Geräusche in einem Gewerbeobjekt in der Dr.-Koch-Straße. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte eine männliche Person im Bereich eines Hinterhofes gestellt werden. Dieser leistete massiven Widerstand gegenüber den Polizeibeamten, sodass drei Polizisten und Polizistinnen leicht verletzt wurden. In der Folge konnten zwei weitere mutmaßliche Einbrecher innerhalb des Gebäudes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die drei Männer im Alter von 20, 31 und 29 Jahren sind bereits zuvor wegen unterschiedlichster Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Am heutigen Vormittag folgten umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen im Landkreis Lüchow-Dannenberg und im Nachbarlandkreis Altmarkkreis Salzwedel. Hintergrund ist, dass die festgenommenen Männer, unter anderem aufgrund diverser zurückliegender Einbruchstaten in der Region, bereits in den Fokus der Polizei geraten waren. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten zwei weitere Männer, welche ebenfalls der Einbrecherbande zuzuordnen sind, vorläufig festgenommen werden. Geprüft wird derzeit, ob die Festgenommenen für mehr als ein Dutzend Taten in Gewerbeobjekte mit einem Sachschaden von mehreren zehntausend Euro verantwortlich sind. Zum jetzigen Zeitpunkt dauern die weiteren Ermittlungs- und Durchsuchungsmaßnahmen an.

Uelzen

Uelzen - Tabakdieb im Supermarkt

Zu einem Diebstahl von diversen Tabakdosen kam es am 06.06. gegen 19:45 Uhr in der Veerßer Straße. Ein 25-jähriger Braunschweiger entwendete nach ersten Erkenntnissen mehrere Tabakdosen und wurde dabei durch einen Mitarbeiter beobachtet. Der junge Mann verließ mit dem Diebesgut das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Der Wert des Diebesgutes lag bei fast 200 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Versuchter Betrug per SMS - Hinweise der Polizei

Im Verlauf des 05.06. erhielt eine 59-jährige Uelzenerin eine SMS von einer ihr unbekannten Nummer. Die Verfasserin gab sich als ihre Tochter aus und bat um eine Geldüberweisung. Die 59-Jährige füllte einen Überweisungsträger aus und versendete diesen per Foto an ihre angebliche Tochter, gab diesen jedoch nicht bei ihrer Bank ab, sodass es glücklicherweise zu keinem Schaden kam.

In der Präventionsarbeit informiert die Polizei seit Jahren über verschiedenste Kommunikationsebenen und -plattformen adressatengerecht die Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden verschiedene Netzwerkpartner gewählt und neben den klassischen Methoden auch immer wieder neue und innovative Plattformen genutzt. Dabei waren nicht nur die Plakat- und Flyer-Kampagnen, sondern auch die designten Kampagnen-Busse oder die persönlichen Seniorenbriefe/ -pakete für alle mehr als 20.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger über 70 Jahre, bereits ein voller Erfolg. Auf Basis der Plakataktion "Nicht mit mir!" startet die Polizei nun mit kurzen bebilderten Warnhinweisen und Infos für Messenger-Dienste und -Gruppen zu den Themen "WhatsApp-Betrug, Enkeltrick, Schockanrufe und Falsche Polizeibeamte". 60 Millionen Deutsche nutzen fast täglich WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Egal ob es die Gruppe des Kegelclubs, der Fußballmannschaft, der Schulklasse des Kindes oder auch der Familie ist. Kurznachrichten, lustige Bilder aber eben auch wichtige Warnhinweise gehen immer. "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! - Mitmachen!" Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" möchte die Polizei auch flankierend zu den klassischen und sozialen Medien zu weiteren Zielgruppen vordringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken. Jeder hat so die Möglichkeit in seinem Bereich und in seinen Messenger-Gruppen auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!" Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen. Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch. Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/ oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Uelzen - Kleinkraftrad entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 06.06. auf den 07.06. entwendeten Unbekannte ein Kleinkraftrad der Marke Bullet. Der Roller befand sich in einer Einfahrt eines Wohnhauses in der Straße Zum See. Der Sachschaden liegt bei gut 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Glasscheiben an Schule beschädigt - Hinweise

Zwischen dem 05.06. und dem 06.06. beschädigten Unbekannte mehrere Glasscheiben auf der Rückseite eines Schulgebäudes an der Straße Emsberg. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

