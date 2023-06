POL-LG: ++ Scheunendach gerät in Brand ++ "Windböe" - Abdeckvlies landet in Stromleitung ++ erneuter Brand von Unterholz - Polizei ermittelt nach Serie von Brandlegungen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Amt Neuhaus, OT. Dellien - erneuter Brand von Unterholz - Polizei ermittelt nach Serie von Brandlegungen

Zu einem weiteren Brand im Unterholz eines Waldstücks zwischen Neuhaus und Dellien kam es in den späten Nachmittagsstunden des 05.06.23. Aus bis ungeklärter Ursache war es gegen 17:15 Uhr zu einem Flächenbrand auf gut 1.000 qm gekommen. Die Feuerwehr im Löscheinsatz. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung auch in Zusammenhang mit den Bränden der jüngsten Vergangenheit in der Region. Hinweise auch zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugbewegungen nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, bzw. Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüdersburg - Einbruch in Gebäude des Golf-Clubs

In die Räumlichkeiten des Golf-Clubs in der Lüdersburger Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 05.06.23 ein. Die Täter konnten mehrere Türen aufbrechen, gelangten ins Gebäude und durchsuchten diese. Dabei gelangten die Täter auch an ein Wertgelass mit Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auslieferungs-Kleinkraftrad von Pizza-Dienst gestohlen

Ein Kleinkraftrad eines Auslieferungs-Pizza-Dienstes der Marke Piaggio stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 05.06.23 in der Altenbrückertorstraße. Die Diebe nutzten dabei gegen 13:30 Uhr eine günstige Gelegenheit und fuhren mit dem Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 933HEC davon. Der Bringdienst hatte unglücklicherweise den Schlüssel des Rollers stecken lassen. Es entstand ein Schaden von gut 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ins Gesicht geschlagen

Nach einem Schlag mit der Faust ins Gesicht ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen in den frühen Abendstunden des 05.06.23 im Umfeld der Sport- und Freizeiteinrichtung Am Grasweg. Der 14-Jährige war gegen 18:30 Uhr mit einem 13-Jährigen in Streit geraten. Der 13-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Schläfe und musste in der Folge durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden.

Lüneburg - Geldbörse und Handtasche entwendet

An die Geldbörse eines 85-Jährigen gelangten Unbekannte in den frühen Mittagsstunden des 05.06.23 in der Innenstadt. Vermutlich im Bereich Am Sande gelangten Unbekannte zwischen 11:00 und 11:30 Uhr die Börse des Mannes, so dass Bargeld und EC-Karte verschwanden.

Kurze Zeit später gegen 13:30 Uhr griffen sich Dieb in der Schuhabteilung eines Geschäfts in der Große Bäckerstraße auch die Handtasche einer 68-Jährigen und nahmen diese mit. Die leere Tasche wurde ohne Bargeld kurze Zeit später auf einem Parkplatz aufgefunden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Brand in Trafohäuschen - technischer Defekt

Zu einem Brand in einem Trafohäuschen, Mittelfeld, kam es in den späten Abendstunden des 05.06.23. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es gegen 23:00 Uhr zu einer Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden.

Neetze - Vorfahrt missachtet - von der Fahrbahn abgekommen - im Vorgarten gelandet

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 05.06.23 auf der Kreisstraße 14 - Süttorfer Weg. Eine 31 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Sharan hatte gegen 15:00 Uhr im Kreuzungsbereich Von-Estorff-Straße die Vorfahrt einer 57 Jahre alten Fahrerin eines Pkw Suzuki missachtet, so dass es zur Kollision kam. Der Suzuki kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen sowie einen Verteilerkasten, durchbrach ein Zaunelement und landete in einem tieferliegenden Vorgarten. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bardowick - "Windböe" - Abdeckvlies landet in Stromleitung - Feuerwehr im Einsatz

In einer Stromleitung im Bereich St.-Viti-Furth landete ein Abdeckvlies von einem Feld/Acker in den Mittagsstunden des 05.06.23. Das Vlies war gegen 13:30 Uhr durch eine starke Windböe hochgeweht und verfing sich in der Stromleitung. Der Energieversorger stellte den Strom in der Folge ab, so dass die Feuerwehr Bardowick die Plane aus der Stromleitung holen konnte.

Lüchow-Dannenberg

Jameln, OT. Teichlosen - Scheunendach gerät in Brand - Flex-Arbeiten als mögliche Ursache - 70.000 Euro Sachschaden

Zum Brand eines Scheunendaches bzw. des Scheunengebäudes kam es in den Nachmittagsstunden des 05.06.23 in Teichlosen. Möglicherweise aufgrund von Arbeiten mit einer Flex war gegen 16:00 Uhr das Dach eines Scheunengebäudes in Brand geraten. Mehr als 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Dannenberg, Jameln, Mützingen, Volkfien und Hitzacker löschten das Feuer und konnten ein Übergreifen auf den gesamten Gebäudekomplex verhindern. Es entstand ein Sachschaden von gut 70.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur abschließenden Brandursache dauern an.

Neu Darchau - beim Einscheren Radfahrer touchiert - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 63 Jahre alter Radfahrer in den Abendstunden des 05.06.23 auf der Landesstraße 231 zwischen NeuDarchau und Quarstedt. Ein 31 Jahre alter Fahrer eines Pkw Nissan war gegen 20:10 Uhr im Bereich einer nichteinsehbaren Kuppe zwei Radfahrern ausgewichen, die ihm entgegenkamen. Bei Wiedereinscheren übersah der Nissan-Fahrer den in gleich Richtung fahrenden 63-Jährigen und touchierte diesen mit seinem Außenspiegel der Beifahrerseite. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Firmengebäude - Maschinen und Geräte mitgenommen

Über und durch das Dach gelangen Unbekannte in der Nacht zum 05.06.23 in das Gebäude eines ehemaligen Autowasch-Centers in der Hansestraße ein. Die Täter gelangten in den Gebäudekomplex und konnten mehrere Maschinen und Arbeitsgeräte bzw. Werkzeuge abtransportieren. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - erneute herumgepöbelt - Platzverweis erteilt

Mit einem der Polizei bestens bekannten 41-Jährigen hatte es die Uelzener Ordnungshüter in den Morgenstunden des 05.06.23 in der St.-Viti-Straße zu tun. Der Mann ohne festen Wohnsitz hatte gegen 10:30 Uhr mehrere junge Leute angepöbelt und hatte sich vor dem Außenbereich eines Bäckers entblößt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und erteilt dem Mann einen Platzverweis, dem er auch nachkam.

Altenmedingen, OT. Secklendorf - Brand im Unterholz - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach dem erneuten Brand im Unterholz in einem Waldgebiet zwischen dem Elbe-Seiten-Kanal und Secklendorf - Birkholz - ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Brandstiftung. Passanten bemerkten gegen 13:30 Uhr eine Rauchentwicklung, so dass alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr kurze Zeit später den Brand auf einer Fläche von gut 2.000 qm ablöschen konnten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen zu dem Brand auch in Zusammenhang mit anderen Feuern der jüngsten Vergangenheit dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Altenmedingen, OT. Vorwerk - "Stopp-Schild missachtet" - vier Verletzte - 41.000 Euro Sachschaden

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es in den Morgenstunden des 05.06.23 im Kreuzungsbereich Kreisstraße 39 - Landesstraße 232. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Lkw Mercedes Sprinter hatte gegen 08:20 Uhr das dortige Stopp-Schild missachtet, so dass es zu einer Kollision mit einem Pkw VW Bora aus Wolfsburg kam. Der Sprinter-Fahrer sowie der 21 Jahre alte Fahrer des VW wurden schwer verletzt. Ein 46 Jahre alter Beifahrer im Transporter sowie ein 48 Jahre alter Beifahrer im VW wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 41.000 Euro.

Wrestedt - von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert

Schwere Verletzungen erlitt eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo in den Morgenstunden des 06.06.23 auf der Kreisstraße 7. Die junge Frau war gegen 07:30 Uhr alleinbeteiligt zwischen Nettelkamp und Nienwohlde hinter einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Sie wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bad Bevensen - beim Überholen Lenkrad verrissen - verunfallt

Leichte Verletzungen erlitt eine 49 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Suzuki in den Abendstunden des 05.06.23 auf der Landesstraße 252. Die Fahrerin hatte gegen 19:45 Uhr zu einem Überholmanöver eines Pkw Fiat angesetzt als dieser nach links in einer Waldeinfahrt einbiegen wollte. Aus kam zu einer leichten Kollision. Der 49-Jährige verriss das Lenkrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Schaden von gut 5.000 Euro.

